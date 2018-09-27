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Пассажиров в метро Нью-Йорка будет сканировать система поиска галактик

В метро Нью-Йорка появилась система сканирования пассажиров, основанная на технологии для изучения далеких галактик

Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства (ESA).

Система, разработкой которой занималась компания Thruvision, сканирует пассажиров терагерцовими волнами, частоты которых находятся в промежутке между инфракрасным и сверхвысокочастотным микроволновым диапазонами.

Если у человека есть запрещенный предмет - оружие или взрывчатка - он блокирует излучения и позволяет проявить себя.

Устройство представляет собой камеру, которая выводит на экран "чистое" изображение человека и результат его сканирования. Радиус действия устройства составляет 10 метров, а пассажирам метро необязательно останавливаться перед камерой.

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