Пассажиров в метро Нью-Йорка будет сканировать система поиска галактик
Об этом говорится на сайте Европейского космического агентства (ESA).
Система, разработкой которой занималась компания Thruvision, сканирует пассажиров терагерцовими волнами, частоты которых находятся в промежутке между инфракрасным и сверхвысокочастотным микроволновым диапазонами.
Если у человека есть запрещенный предмет - оружие или взрывчатка - он блокирует излучения и позволяет проявить себя.
Устройство представляет собой камеру, которая выводит на экран "чистое" изображение человека и результат его сканирования. Радиус действия устройства составляет 10 метров, а пассажирам метро необязательно останавливаться перед камерой.
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