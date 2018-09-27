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Откуда деньги: член Совета НБУ проанализировал экономический курс Тимошенко

По мнению профессора Питтсбургского университета Тимофея Милованова, экономическая программа Тимошенко содержит немало спорных моментов

Экономическая часть программы кандидата в президенты Юлии Тимошенко не дает четкого ответа на ряд важных вопросов и содержит откровенно спорные моменты, пишет в своей статье профессор Питтсбургского университета, заместитель главы Совета НБУ, Почетный президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов.

Экономист проанализировал 401 страницу экономической части программы Тимошенко “Новый экономический курс” и пришел к ряду выводов.

“Курс предлагает использовать налогово-бюджетное стимулирование (в данном случае кредиты) для поддержки развития высокотехнологичных и обрабатывающих отраслей. Не указано конкретно, как будут выбираться такие отрасли и компании и как будет финансироваться такое налогово-бюджетное стимулирование (за исключением ссылки на международные финансовые учреждения)”, - пишет Милованов.

Что касается денежно-кредитной политики, то предлагается использовать другой набор инструментов/механизмов для таргетирования инфляции (например, операции репо вместо депозитных сертификатов) и привлечения центрального банка и государственных банков к стимулированию экономики, отмечает член Совета НБУ.

Проблема в том, что налогово-бюджетное стимулирование и макроэкономическая стабильность являются потенциально несовместимыми, пишет профессор экономики.

Налогово-бюджетное стимулирование нуждается в финансировании. Это можно сделать либо путем эмиссии, либо увеличением государственного долга, или сокращением расходов бюджета в других сферах, отмечает Милованов.

Эмиссия будет создавать угрозу макроэкономической стабильности. В программе исключается увеличение государственного долга и нет никаких объяснений относительно того, какие другие расходы будут уменьшаться. Выделение средств на налогово-бюджетное стимулирование может также быть несовместимым с уменьшением налогов.

Также в программе предусмотрено сотрудничество Украины и международных финансовых организаций, в частности МВФ. Однако нет конкретных объяснений, и непонятно, почему эти учреждения согласятся делать это.

Ведь на такие важные для сотрудничества с МВФ сейчас проблемы, как открытие рынка земли или повышение цены на газ для населения, экономический курс Тимошенко не дает четкого ответа.

В программе описываются проблемы отсутствия надлежащих рынков капитала и важность надежности прав собственности, также критикуется текущая олигархическая структура экономики.

Но непонятно, как Тимошенко собирается решать эти проблемы, пишет экономист:
“Что произойдет с собственностью этих групп? Будет ли предусмотрена амнистия, будет ли им позволено сохранить их собственность? Будет сделано перераспределение собственности от олигархов в пользу государства или общественности? Если так, то непонятно, как при этом может быть гарантирована защищенность прав собственности”, - указывает на недостатки экономической программы Милованов.

“На мой взгляд, в экономической программе "Новый экономический курс" надо было бы уделить больше внимания разъяснению того, откуда будут поступать средства на стимулирование и как правительство будет достигать свои другие цели (пенсии и другие социальные выплаты, стабильность цен и курса обмена, бюджетная дисциплина и тому подобное)”, - заключает профессор Питтсбургского университета.

 
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