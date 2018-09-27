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Оккупанты на Донбассе снова мешают ОБСЕ работать


фото: osce.org
Российские наемники на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины продолжают мешать членам миссии ОБСЕ осуществлять мониторинг

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

"Представители СММ ОБСЕ отмечают системное препятствование работе патрулей Миссии со стороны вооруженных формирований Российской Федерации, что отражено в отчете от 26 сентября 2018", - говорится в сообщении.

Так, оккупанты в очередной раз не предоставили представителям СММ ОБСЕ доступ для проведения мониторинга в районе населенных пунктов Пикуза и Казацкое в Донецкой области, а также неподалеку Перевальска Луганской области.

В то же время украинская сторона СЦКК совместно с СММ ОБСЕ в среду, 26 сентября, провела координацию и сопровождение ремонтно-восстановительных работ в Луганской и Донецкой областях.

Было проведено ремонты на следующих объектах:

- Марьинка - аварийно-восстановительные работы на газораспределительной станции "Маринка";

- Железное - аварийно-восстановительные работы на шламонакопителях 1-й и 2-й очереди фенольного завода;

- Станица Луганская - ремонтные работы на распределительной сети водопровода;

- Артема - аварийно-восстановительные работы на линиях электропередач Петровского водозабора;

- Авдеевка - ремонт крыш домов жителей, обеспечение функционирования Донецкой фильтровальной станции.

  • Напомним, накануне сообщалось, что оккупанты закрыли представителям СММ ОБСЕ доступ для мониторинга в районе населенного пункта Довжанский (экс-Свердловск Луганской области), а у Новоазовская (Донецкая область) обыскали автомобили наблюдателей.
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