Новые правила парковки под угрозой, - Кличко
Об этом столичный глава Виталий Кличко сказал на заседании Киевсовета в четверг, передает “Экономическая правда”.
"27 сентября, как вы знаете, вступает в силу новый закон о парковках. Точнее, должен был бы вступить... До сих пор, к сожалению, не принята подзаконная база для его реализации", – заявил Кличко.
Мэр напомнил, что обязательным условием воплощения нового закона является фото - и видеофиксация нарушений.
"Но до сих пор не утверждены стандарты технических средств, которые должны фиксировать эти нарушения", – подчеркнул мэр.
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Кличко обратился в Центр стандартизации, метрологии с призывом "безотлагательно определить все необходимые средства и механизмы работы".
"То, что зависит от города, мы все сделали. Мы представляем систему парковок, коммунальная корпорация "Киевавтодор" в центре города обустраивает специальные карманы для парковки и остановок автотранспорта", – утверждает Кличко.
Также городской голова сказал, что горсовет должен принять переходное решение.
- Напомним, 27 сентября в Украине вступили в силу новые правила парковки автомобилей.
- Закон предусматривает, введение фото - и видеофиксации нарушений правил остановки, стоянки и парковки транспорта, должности парковочного инспектора и четких оснований для эвакуации неправильно запаркованного автомобиля.
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