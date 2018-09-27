Норвегия напомнила ООН, что надо взяться за восстановление суверенитета Украины
Об этом заявила премьер-министр Норвегии Эрна Солберг во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке, сообщает "Укринформ".
“На моем материке, в Европе, основополагающие правила и принципы международного права находятся под угрозой. Суверенитет и территориальная целостность Украины в пределах международно признанных границ должны быть восстановлены”, - отметила она.
По ее словам, мировое сообщество должно привлечь к ответственности тех, кто грубо нарушает международное гуманитарное право, ведь последствия такой нестабильности касаются всех стран.
"Глобальные угрозы требуют глобальных ответов. Совет Безопасности ООН должен иметь возможность действовать, как и мы, - государства и региональные организации. Зоны конфликта и нестабильности служат питомниками для экстремизма и международного терроризма”, - подытожила Солберг.
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