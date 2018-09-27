NASA повысила точность прогноза погоды, разработав мини-спутник. Он размером с обувную коробку
Об этом пишет EnGadget.
RainCube был запущен на околоземную орбиту в июне и точно предсказал возникновение урагана над Мексикой.
В сентябре аппарат предсказал траекторию движения урагана " Флоренс - это говорит о том, что эксперимент уже можно считать успешным, отмечает издание.
Спутник исследует штормы с помощью эхолокации - он излучает ультразвук, который проникает внутрь урагана, а затем анализирует сигнал, который возвращается.
"Когда радиолокационный сигнал проникает глубже в слои шторма и измеряет число капель дождя в этих слоях, мы получаем снимок активности внутри бури", - говорит инженер NASA Ева Перал.
В будущем ученые надеются запустить больше таких аппаратов, чтобы контролировать ураганы / тайфуны в режиме реального времени и отправлять обновление каждые несколько минут.
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