NASA повысила точность прогноза погоды, разработав мини-спутник. Он размером с обувную коробку

27 сентября, 2018, 12:50

Микроспутник RainCube размером с коробку для обуви, но он позволил значительно улучшить прогнозирование погоды и стихийных бедствий

Об этом пишет EnGadget.

RainCube был запущен на околоземную орбиту в июне и точно предсказал возникновение урагана над Мексикой.

В сентябре аппарат предсказал траекторию движения урагана " Флоренс - это говорит о том, что эксперимент уже можно считать успешным, отмечает издание.

Спутник исследует штормы с помощью эхолокации - он излучает ультразвук, который проникает внутрь урагана, а затем анализирует сигнал, который возвращается.

"Когда радиолокационный сигнал проникает глубже в слои шторма и измеряет число капель дождя в этих слоях, мы получаем снимок активности внутри бури", - говорит инженер NASA Ева Перал.

В будущем ученые надеются запустить больше таких аппаратов, чтобы контролировать ураганы / тайфуны в режиме реального времени и отправлять обновление каждые несколько минут.