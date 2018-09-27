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Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

NASA повысила точность прогноза погоды, разработав мини-спутник. Он размером с обувную коробку

Микроспутник RainCube размером с коробку для обуви, но он позволил значительно улучшить прогнозирование погоды и стихийных бедствий

Об этом пишет EnGadget.

RainCube был запущен на околоземную орбиту в июне и точно предсказал возникновение урагана над Мексикой.

В сентябре аппарат предсказал траекторию движения урагана " Флоренс - это говорит о том, что эксперимент уже можно считать успешным, отмечает издание.

Спутник исследует штормы с помощью эхолокации - он излучает ультразвук, который проникает внутрь урагана, а затем анализирует сигнал, который возвращается.

"Когда радиолокационный сигнал проникает глубже в слои шторма и измеряет число капель дождя в этих слоях, мы получаем снимок активности внутри бури", - говорит инженер NASA Ева Перал.

В будущем ученые надеются запустить больше таких аппаратов, чтобы контролировать ураганы / тайфуны в режиме реального времени и отправлять обновление каждые несколько минут.

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