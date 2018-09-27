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На заседание Рады в сентябре ходили меньше половины депутатов


фото: rada.gov.ua
Лишь 43% народных депутатов присутствовали на всех пленарных заседаниях Верховной Рады в сентябре

Об этом сообщает Всеукраинская общественная организация "Комитет избирателей Украины".

В сообщении отмечается, что все пленарные заседания парламента посетили 180 с 423 (43%) нардепов в сентябре. Самые высокие показатели посещения в Радикальной партии Олега Ляшко и Блока Петра Порошенко.

"В среднем на заседаниях отсутствовали 12% депутатов Радикальной партии Ляшко, 14% – БПП, 16% – "Народного Фронта", 18% – "Батькивщины" и 22% – "Самопомощи""- говорится в сообщении.

Наибольший процент прогулов в группе "Воля Народа", фракции "Оппозиционного блока" и группе "Возрождение". На заседаниях Рады в среднем отсутствовали по неизвестным причинам 38% депутатов "Воли Народа", 29% – "Оппозиционного блока" и 25% - "Возрождение".

На пленарном заседании 20 сентября, во время которого было назначено новых членов Центральной избирательной комиссии был самый высокий показатель посещаемости за 2018 год. На момент голосования в зале отсутствовали лишь 39 депутатов.

Кроме того, сообщается, что 10 депутатов вообще не были ни на одном заседании. Среди них Евгений Мураев, Дмитрий Ярош, Лев Пидлисецкий, Юрий-Богдан Шухевич.

"Традиционно не присутствовали в Раде депутаты-беглецы Евгений Бакулин, Александр Онищенко и Сергей Клюев", - отмечается в сообщении.

Также не посещали заседания Вячеслав Константиновский и Андрей Журжий, которые заявили о сложении полномочий, а также Надежда Савченко, которую удерживают под стражей.

Официально депутаты пропустили заседания Рады по неизвестным причинам. То есть, не из-за болезни или командировки.

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