Модель Эмили Ратаковски гуляла по Милану в платье украинского дизайнера
27 сентября, 2018, 16:15
Обольстительная модель Эмили Ратаковски надела черное платье украинского дизайнера Светланы Бевзы для прогулки по Милану
Снимок появился в Instagram-аккаунте BEVZA.
Короткое черное платье с открытой спиной - из коллекции BEVZA весна-лето 2019. К нему Эмили обула высокие сапоги на высоких каблуках от Paris Texas. Стоимость платья - 245 евро.
Эмили Ратаковски - американская модель и актриса. Стала известной после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика Blurred Lines. Также она известна как Emrata.
- Напомним, певица Бьорк снялась в костюме украинского бренда Paskal для промо альбома.
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