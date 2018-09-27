Модель Эмили Ратаковски гуляла по Милану в платье украинского дизайнера

27 сентября, 2018, 16:15

Обольстительная модель Эмили Ратаковски надела черное платье украинского дизайнера Светланы Бевзы для прогулки по Милану

Снимок появился в Instagram-аккаунте BEVZA.

Короткое черное платье с открытой спиной - из коллекции BEVZA весна-лето 2019. К нему Эмили обула высокие сапоги на высоких каблуках от Paris Texas. Стоимость платья - 245 евро.

Эмили Ратаковски - американская модель и актриса. Стала известной после того, как снялась топлес в клипе Робина Тика Blurred Lines. Также она известна как Emrata.