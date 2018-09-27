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Мэр Глухова Терещенко уходит в отставку из-за саботажа депутатов

Мэр Глухова Мишель Терещенко заявил о своей готовности уйти в отставку из-за депутатов-саботажников относительно голосования за бюджет города

О готовности сделать "важное заявление" Терещенко сообщил в своем Facebook.

"Депутаты-саботажники ударили по наиболее незащищенным слоям населения, которые почти год ждали принятия бюджета, чтобы получить какую-то помощь и каждая копейка для них на вес золота, а также по своим соседям по городу", - написал мэр Глухова.

Он также сообщил, что в Верховной Раде уже два года лежит его требование относительно роспуска Глуховского городского совета.

О распоряжении городского головы о созыве внеочередного пленарного заседания, кроме того, сообщил сайт горсовета Глухова.

"На рассмотрение внеочередного пленарного заседания вынести вопрос о рассмотрении заявления городского головы Мишеля Терещенко о сложении им своих полномочий городского головы в соответствии с требованиями пункта первого части первой статьи 79 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине", - говорится в сообщении.

 

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