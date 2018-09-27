Мегаприз $336 миллионов в лотерее США теперь доступен и украинцам

27 сентября, 2018, 10:30

Лотерея Мега Миллионс – США разыгрывает крупнейший джекпот в мире

Ближайший тираж американской лотереи Мега Миллионы состоится в пятницу, 28 сентября, в 23:00 по североамериканскому восточному времени, и на кону огромный джекпот, $336 миллионов. Принять участие в тираже может каждый, вне зависимости от страны проживания.

Выигрышные номера по результатам прошлого тиража – 8, 16, 32, 48, 61 и «мегабол» 12. Угадай кто-то из участников лотереи в минувший вторник эти номера, ему (или ей) достался бы грандиозный приз в 303 миллиона долларов. Тем не менее, один счастливчик сумел угадать пять из шести вышеозначенных номеров – победитель забрал домой приз в $1 миллион!

Еще 21 (!) победителей, сумевших угадать четыре из шести выигрышных номеров, получили по $10000 каждый. К слову, один из них выбрал опцию «мегаплайер», благодаря которой любой второстепенный приз увеличивается в несколько раз, в зависимости от номера, под которым выпадает соответствующий шар Мегаплайер, и получил на руки $20000 вместо $10000!

Как легально играть в Мега Миллионс - США из Украины

Принять участие в тираже Мега Миллионс, будучи гражданином Украины, можно двумя способами.

Пересечь границу и приобрести билет лично

Можно лично отправиться в США, чтобы приобрести билет лотереи Мега Миллионс у официального ритейлера, при условии, что потом билет не будет покидать пределов США.

Зарегистрироваться на сайте и принять участие в лотерее онлайн

Участвовать в лотерейных тиражах США из Украины так же просто, как если бы вы находились там лично. Все, что для этого нужно сделать - купить лотерейные билеты Мега Миллионы к тиражам, которые проходят в Орландо, каждый вторник и пятницу в 23:00 EST на сайте TheLotter онлайн!

Выбирайте 5 основных номеров от 1 до 70, а также шар «мегабол» из диапазона 1-25, совпадение которых позволит сорвать баснословный американский джекпот или 8 второстепенных призов!

theLotter.com – первая в мире служба доставки лотерейных билетов, которая позволяет людям заказывать официальные лотерейные билеты со всего мира, не взимая комиссий с выигрышей.

Наталья из Украины выиграла $1 миллион на TheLotter

Эксклюзивное фото с победительницей $1 миллиона на сайте TheLotter. В сентябре этого года Наталья из Украины выиграла $1 миллион в лотерею США

Пять номеров принесли 23-летней Наталье из Украины выигрыш в $1 миллион в лотерею США Мега Миллионс. По результатам тиража 26 сентября 2017 г. Наталья угадала пять основных номеров из выигрышной комбинации — 1, 10, 57, 66 и 75 и стала обладательницей фантастического приза второй категории, $1 миллион долларов.

Мы верим, что фантастический выигрыш Натальи — лишь первая ласточка в серии незабываемых побед, которые ждут украинцев на арене мирового лото. Не упустите свой шанс, приобретайте билеты Mega Millions прямо сейчас.