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Mcdonald's будет готовить бургеры без вредных добавок


фото: blogspot
"Биг Мак", "Роял чизбургер", а также бургеры детского меню отныне не будут содержать искусственных консервантов, ароматизаторов и красителей

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Mcdonald's заявил, что откажется от искусственных ингредиентов в ряде своих продуктов, чтобы привлечь потребителей, которые не хотят употреблять пищу с такими веществами, как пропионат кальция или бензоат натрия.

Как отмечает издание, весной 2018 года mcdonald's стал использовать свежее, а не замороженное мясо для производства "Роял чизбургера". Кроме того, компания отказалась от искусственных добавок в наггетсах и перешла на использование сливочного масла вместо маргарина при приготовлении "Макмаффина" с яйцом.

После таких изменений продажа частиц наггетсов и бургеров выросла и компания заявила, что стремится стать более ориентированной на здоровое питание. Поэтому искусственные добавки, обнаруженные в булочках, сыре и соусах более не будут использоваться в составе продуктов американских ресторанов сети.

Компания предупредила, что замена искусственных ингредиентов натуральными предусматривает сокращение срока хранения продуктов либо необходимость их дополнительного замораживания.

В сыре и других продуктах заменить искусственные добавки натуральными оказалось несложно, но проблема возникла с маринованными огурцами, которые используют в бургерах mcdonald's.

В mcdonald's отмечают, что ей может понадобиться более двух лет, чтобы избавиться от искусственных добавок при приготовлении огурцов, добившись сохранения прежнего вкуса.

Согласно отчетности компании за второй квартал текущего года, сопоставимые продажи mcdonald's в США выросли на 2,6%. Темпы его повышения, однако, оказались хуже консенсус-прогноза рынка, который предполагал рост на 3%.

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