Mcdonald's будет готовить бургеры без вредных добавок
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Mcdonald's заявил, что откажется от искусственных ингредиентов в ряде своих продуктов, чтобы привлечь потребителей, которые не хотят употреблять пищу с такими веществами, как пропионат кальция или бензоат натрия.
Как отмечает издание, весной 2018 года mcdonald's стал использовать свежее, а не замороженное мясо для производства "Роял чизбургера". Кроме того, компания отказалась от искусственных добавок в наггетсах и перешла на использование сливочного масла вместо маргарина при приготовлении "Макмаффина" с яйцом.
После таких изменений продажа частиц наггетсов и бургеров выросла и компания заявила, что стремится стать более ориентированной на здоровое питание. Поэтому искусственные добавки, обнаруженные в булочках, сыре и соусах более не будут использоваться в составе продуктов американских ресторанов сети.
Компания предупредила, что замена искусственных ингредиентов натуральными предусматривает сокращение срока хранения продуктов либо необходимость их дополнительного замораживания.
В сыре и других продуктах заменить искусственные добавки натуральными оказалось несложно, но проблема возникла с маринованными огурцами, которые используют в бургерах mcdonald's.
В mcdonald's отмечают, что ей может понадобиться более двух лет, чтобы избавиться от искусственных добавок при приготовлении огурцов, добившись сохранения прежнего вкуса.
Согласно отчетности компании за второй квартал текущего года, сопоставимые продажи mcdonald's в США выросли на 2,6%. Темпы его повышения, однако, оказались хуже консенсус-прогноза рынка, который предполагал рост на 3%.
- Напомним, ранее отмечалось, что руководство mcdonald's уже со следующего года начнет глобальное уменьшение использования антибиотиков в блюдах, содержащих курятину.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине