Луценко пригрозил лишением гражданства Украины за венгерские паспорта
27 сентября, 2018, 14:27
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинцев, которые получили паспорта Венгрии, могут лишить украинского гражданства
Об этом сообщает "112 Украина".
Генпрокурор отметил, что СБУ уже расследует факты выдачи венгерских паспортов жителям Закарпатья и напомнил про нардепа-беглеца Андрея Артеменко, которого лишили украинского гражданства после обнаружения у него паспорта другого государства.
"Уголовное производство открыто, ведет СБУ. Если во время следствия СБУ будут установлены такие случаи в отношении других лиц - мэров, губернаторов, министров, пенсионеров, военнослужащих, действие будет таким же: лишение украинского гражданства", - сказал Луценко.
- Напомним, на Закарпатье в городе Берегово консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
- Венгерский МИД обвинил Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм. Главы МИД Украины и Венгрии Павел Климкин и Петер Сиярто не договорились относительно венгерских паспортов на Закарпатье.
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