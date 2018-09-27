Ломаченко уверен, что Усик победит Джошуа

27 сентября, 2018, 09:56

Василий Ломаченко верит в победу Александра Усика над сильнейшим тяжеловесом мира Энтони Джошуа

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Ломаченко, Усик уже в следующем году будет готов к противостоянию в супертяжелом весе.

"Я убежден, что Усик победит как Джошуа, так и Бэллью. У Саши отличная школа любительского бокса и он всегда серьезно готовится к выступлениям. Сейчас он может и мал для супертяжелого веса. Но до следующего года он может набрать массу и стать таким же великим, как эти ребята", - сказал Ломаченко.