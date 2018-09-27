 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Ломаченко уверен, что Усик победит Джошуа


фото: boxingscene
Василий Ломаченко верит в победу Александра Усика над сильнейшим тяжеловесом мира Энтони Джошуа

Об этом сообщает BoxingScene.

По словам Ломаченко, Усик уже в следующем году будет готов к противостоянию в супертяжелом весе.

"Я убежден, что Усик победит как Джошуа, так и Бэллью. У Саши отличная школа любительского бокса и он всегда серьезно готовится к выступлениям. Сейчас он может и мал для супертяжелого веса. Но до следующего года он может набрать массу и стать таким же великим, как эти ребята", - сказал Ломаченко.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать