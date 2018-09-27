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Киеврада запретила продажу алкоголя ночью

На пленарном заседании Киевского городского совета депутаты приняли решение, которое предусматривает ограничение продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00

Об этом сообщает пресс-служба Киеврады.

В частности, запрещена торговля вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. Правило не будет распространяться на заведения ресторанного хозяйства – кафе, бары, заведения общественного питания.

Согласно документу, предполагается, что Департамент городского благоустройства КГГА получит функции контроля за предпринимателями, которые не будут выполнять установленные ограничения. Всех нарушителей ждут административные взыскания. Соответствующее решение поддержали 77 депутатов.

  • Напомним, что летом 2017 года вступила в силу отмена запрета на продажу алкоголя ночью в Киеве.
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