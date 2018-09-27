Клуб Ярмоленко забил 8 голов в Кубке английской лиги
27 сентября, 2018, 09:29
"Вест Гем", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, забил 8 голов в ворота "Максфилд" в Кубке английской лиги
Ярмоленко попал в заявку на матч, но наблюдал за поединком со скамейки запасных. Главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини позволил отдохнуть игрокам основы, среди которых оказался и украинский полузащитник.
"Вест Гем", несмотря на то, что играл резервным составом, отправил в ворота соперников восемь голов и победил 8:0.
- В "Вест Хэме" поиздевались над Андреем Ярмоленко, после его эпического промаха в матче против "Челси".
- Украинский вингер забил первые голы за "Вест Хем" в игре против "Эвертона".
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