Клуб Ярмоленко забил 8 голов в Кубке английской лиги

27 сентября, 2018, 09:29

"Вест Гем", за который выступает украинец Андрей Ярмоленко, забил 8 голов в ворота "Максфилд" в Кубке английской лиги

Ярмоленко попал в заявку на матч, но наблюдал за поединком со скамейки запасных. Главный тренер лондонцев Мануэль Пеллегрини позволил отдохнуть игрокам основы, среди которых оказался и украинский полузащитник.

"Вест Гем", несмотря на то, что играл резервным составом, отправил в ворота соперников восемь голов и победил 8:0.