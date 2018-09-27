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Фигурант "дела рюкзаков" вернул в госбюджет 5,2 млн

Фигурант "дела рюкзаков" бизнес-партнер сына министра внутренних дел Владимир Литвин вернул в государственный бюджет 5,2 млн гривен

Об этом сообщает Insider.

Отметим, что таким образом Литвин выполнил утвержденные судом условия соглашения со следствием, которое предусматривало возвращение государству ущерба и на основании которой Литвин получил условный срок наказания.

В САП проинформировали, что средства были выплачены 26 сентября. В частности, было уплачено 4,8 млн гривен причиненных убытков и 400 тыс. гривен за проведение экспертиз в этом деле.

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