Фигурант "дела рюкзаков" вернул в госбюджет 5,2 млн

27 сентября, 2018, 22:37

Фигурант "дела рюкзаков" бизнес-партнер сына министра внутренних дел Владимир Литвин вернул в государственный бюджет 5,2 млн гривен

Об этом сообщает Insider.

Отметим, что таким образом Литвин выполнил утвержденные судом условия соглашения со следствием, которое предусматривало возвращение государству ущерба и на основании которой Литвин получил условный срок наказания.

В САП проинформировали, что средства были выплачены 26 сентября. В частности, было уплачено 4,8 млн гривен причиненных убытков и 400 тыс. гривен за проведение экспертиз в этом деле.