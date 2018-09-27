Фигурант "дела рюкзаков" вернул в госбюджет 5,2 млн
27 сентября, 2018, 22:37
Фигурант "дела рюкзаков" бизнес-партнер сына министра внутренних дел Владимир Литвин вернул в государственный бюджет 5,2 млн гривен
Об этом сообщает Insider.
Отметим, что таким образом Литвин выполнил утвержденные судом условия соглашения со следствием, которое предусматривало возвращение государству ущерба и на основании которой Литвин получил условный срок наказания.
В САП проинформировали, что средства были выплачены 26 сентября. В частности, было уплачено 4,8 млн гривен причиненных убытков и 400 тыс. гривен за проведение экспертиз в этом деле.
- Напомним, 31 октября детективы НАБУ провели обыск у Александра Авакова - сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках расследования закупки рюкзаков для МВД.
- МВД считает, что обыски со стороны НАБУ являются политически мотивированными.
- НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина.
- Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн. Суд затем отпустил всех подозреваемых под личное обязательство.
- 26 декабря с Авакова сняли электронный браслет.
- 17 апреля 2018 года Соломенский районный суд Киева отменил арест имущества фигуранта "дела рюкзаков", сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
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