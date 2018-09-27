Фобос оказался гигантским осколком Марса. Но это не точно, - ученые

27 сентября, 2018, 14:12

Фобос - один из крупнейших спутников Марса, скорее всего, является обломком планеты, а не обычным астероидом, как ранее считали ученые

Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research Planets.

Существует теория, что спутники Марса - обычные астероиды, захваченные "в плен" гравитацией планеты. В сравнении с самой планетой спутники Марса кажутся темными в видимом свете.

Именно это несоответствие сначала побудила ученых считать, что они были захвачены гравитацией планеты когда-то в прошлом. (В отличие от Луны Земли, который является достаточно большим в сравнении с планетой, чтобы она могла его "захватить", спутники Марса крошечные по сравнению с ним). Однако этой теории не соответствуют орбиты спутников и их очертания.

Авторы исследования заново обработали данные межпланетной станции Mars Global Surveyor (1997-2006) - в частности данные со спектрометра. Их до сих пор не анализировали ученые, поскольку Фобос практически не исследовался в ближней инфракрасной области спектра.

После анализа спектр Фобоса сравнили со спектром метеорита Тагиш, который упал на Землю. Для этого метеорит поместили в вакуумную камеру с условиями, имитирующими резкий переход от дня к ночи на Фобос.

Оказалось, что в таком спектре Фобос не похож на углеродистые метеориты, зато полностью совпал со спектром базальта - из этой вулканической породы состоит кора Марса.

Марк Фрис, планетарный ученый из Космического центра Джонсона в Хьюстоне, который не принимал участия в новом исследовании, сказал, что новые результаты, хотя и не являются окончательными, интригуют.

"Вопрос о происхождении Фобоса и Деймоса - забавная тайна, потому что у нас есть две конкурирующие гипотезы, и обе не могут быть истинными", - сказал он. "Я бы не считал это окончательным решением тайны происхождения спутников, но это поможет продолжить обсуждение".