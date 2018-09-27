Фобос оказался гигантским осколком Марса. Но это не точно, - ученые
Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Geophysical Research Planets.
Существует теория, что спутники Марса - обычные астероиды, захваченные "в плен" гравитацией планеты. В сравнении с самой планетой спутники Марса кажутся темными в видимом свете.
Именно это несоответствие сначала побудила ученых считать, что они были захвачены гравитацией планеты когда-то в прошлом. (В отличие от Луны Земли, который является достаточно большим в сравнении с планетой, чтобы она могла его "захватить", спутники Марса крошечные по сравнению с ним). Однако этой теории не соответствуют орбиты спутников и их очертания.
Авторы исследования заново обработали данные межпланетной станции Mars Global Surveyor (1997-2006) - в частности данные со спектрометра. Их до сих пор не анализировали ученые, поскольку Фобос практически не исследовался в ближней инфракрасной области спектра.
После анализа спектр Фобоса сравнили со спектром метеорита Тагиш, который упал на Землю. Для этого метеорит поместили в вакуумную камеру с условиями, имитирующими резкий переход от дня к ночи на Фобос.
Оказалось, что в таком спектре Фобос не похож на углеродистые метеориты, зато полностью совпал со спектром базальта - из этой вулканической породы состоит кора Марса.
Марк Фрис, планетарный ученый из Космического центра Джонсона в Хьюстоне, который не принимал участия в новом исследовании, сказал, что новые результаты, хотя и не являются окончательными, интригуют.
"Вопрос о происхождении Фобоса и Деймоса - забавная тайна, потому что у нас есть две конкурирующие гипотезы, и обе не могут быть истинными", - сказал он. "Я бы не считал это окончательным решением тайны происхождения спутников, но это поможет продолжить обсуждение".
Читайте также: Первый турист на Месяц: кого Илон Маск запустит в космос на самой мощной ракете SpaceX
- Необычный наклон Урана, который отличает его орбиту от других в Солнечной системе, может быть связан со столкновением с огромной ледяной протопланетою, вдвое тяжелее за Землю.
- Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
- Ученые утверждают, что нашли доказательства существования водяных гейзеров на самом маленьком из четырех крупнейших спутников Юпитера, которые называются галилеевыми, Европе.
- Узнайте, как это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине