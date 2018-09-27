В ФФУ наказали "Динамо" и "Карпаты" за неподобающее поведение фанатов
Соответствующее решение комитет принял во время своего заседания в четверг, 27 сентября.
Речь идет, в частности, о применении санкции в виде обязательного денежного взноса против обоих клубов за поведение футбольных фанатов во время матчей 9-го тура чемпионата УПЛ, которые состоялись 22 сентября между ФК "Львов" (Львов) — ФК "Карпаты" (Львов), а также между ФК "Динамо" (Киев) — ФК "Десна"(Чернигов) 23 сентября соответственно.
Кроме того, отмечается, что комитет пришел к выводу, что получение футболистом ФК "Карпаты"(Львов) Хорхе Карраскалем желтой карточки в матче 8-го тура УПЛ 15 сентября 2018 года ФК "Карпаты" (Львов) — ФК "Ворскла" (Полтава) не было преднамеренным и не имело целью обнуление учета желтых карточек.
- Напомним также, что в 9-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" победило "Десну", а "Шахтер" выиграл у "Черноморца".
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