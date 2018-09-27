В ФФУ наказали "Динамо" и "Карпаты" за неподобающее поведение фанатов

27 сентября, 2018, 21:50

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола Украины наказал футбольные клубы "Карпаты" (Львов) и "Динамо" (Киев) штрафом в 200 тыс. грн за неподобающее поведение болельщиков

Соответствующее решение комитет принял во время своего заседания в четверг, 27 сентября.

Речь идет, в частности, о применении санкции в виде обязательного денежного взноса против обоих клубов за поведение футбольных фанатов во время матчей 9-го тура чемпионата УПЛ, которые состоялись 22 сентября между ФК "Львов" (Львов) — ФК "Карпаты" (Львов), а также между ФК "Динамо" (Киев) — ФК "Десна"(Чернигов) 23 сентября соответственно.

Кроме того, отмечается, что комитет пришел к выводу, что получение футболистом ФК "Карпаты"(Львов) Хорхе Карраскалем желтой карточки в матче 8-го тура УПЛ 15 сентября 2018 года ФК "Карпаты" (Львов) — ФК "Ворскла" (Полтава) не было преднамеренным и не имело целью обнуление учета желтых карточек.