Фермер уничтожил 50 колоний пчел. За это его посадили
27 сентября, 2018, 13:14
Австрийского фермера, который выращивает фрукты, посадили за убийство пчел: он распространил химическое вещество инсектицид
Об этом сообщает The Local.
47-летний фермер применил мощный инсектицид хлорпирифос на своих деревьях в провинции Каринтия. В то время еще цвели цветы, которые привлекали пчел.
Из-за халатности фермера погибло более 50 колоний пчел, которые принадлежали двум соседним пчеловодам.
Суд признал его виновным в "намеренной вреда окружающей среде", несмотря на опыт фермера и то, что он знал о последствия от распыления этого вещества.
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Его приговорили к одному году тюрьмы, четыре месяца будут без испытательного срока. Также фермер оплатит компенсацию. Осужденный хочет подать апелляцию.
- Напомним, в Украине начали массово исчезать пчелы. Госпродпотребслужба обработала более 80 инцидентов умерших пчел и в 53% случаях подтвердила наличие химических веществ.
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