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Фермер уничтожил 50 колоний пчел. За это его посадили

Австрийского фермера, который выращивает фрукты, посадили за убийство пчел: он распространил химическое вещество инсектицид

Об этом сообщает The Local.

47-летний фермер применил мощный инсектицид хлорпирифос на своих деревьях в провинции Каринтия. В то время еще цвели цветы, которые привлекали пчел.

Из-за халатности фермера погибло более 50 колоний пчел, которые принадлежали двум соседним пчеловодам.

Суд признал его виновным в "намеренной вреда окружающей среде", несмотря на опыт фермера и то, что он знал о последствия от распыления этого вещества.

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Его приговорили к одному году тюрьмы, четыре месяца будут без испытательного срока. Также фермер оплатит компенсацию. Осужденный хочет подать апелляцию.

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