Еще одна страна отменила визы для украинцев

27 сентября, 2018, 09:24

В среду, 26 сентября, главы МИД Украины и Уругвая подписали соглашение о безвизовом режиме

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии Президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем", - написал Цеголко.

Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии Президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем. pic.twitter.com/VGxSNZyvvi — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.