Еще одна страна отменила визы для украинцев
27 сентября, 2018, 09:24
В среду, 26 сентября, главы МИД Украины и Уругвая подписали соглашение о безвизовом режиме
Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.
"Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии Президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем", - написал Цеголко.
Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии Президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем. pic.twitter.com/VGxSNZyvvi— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 26 сентября 2018 г.
- Напомним, ранее Украина заключила соглашение о безвизовом режиме с Катаром.
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