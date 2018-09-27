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Еще одна страна отменила визы для украинцев

В среду, 26 сентября, главы МИД Украины и Уругвая подписали соглашение о безвизовом режиме

Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

"Еще с одной страной установлен безвизовый режим. В присутствии Президента в здании Генассамблеи ООН подписано соглашение об этом с Уругваем", - написал Цеголко.

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