Экс-управляющему Одесской ТЭЦ сообщили о подозрении в хищении 28 млн грн

27 сентября, 2018, 09:47

Детективы НАБУ сообщили бывшему арбитражному управляющему ПАО "Одесская ТЭЦ" о подозрении в растрате имущества предприятия

Об этом сообщает пресс-центр Национального антикоррупционного бюро.

Выяснилось, что подозреваемый, назначенный в декабре 2015 года управляющим санации ПАО "Одесская ТЭЦ" (99,989% принадлежат государству), весной 2016 года, нарушая законодательство, регулирующее деятельность на рынке природного газа, заключил договор между ПАО коммерческой компанией о поставках природного газа.

Детективы обнаружили, что эта компания не имела технической возможности выполнить поставку, зато средства по договору в размере 28 млн грн от ПАО "Одесская ТЭЦ" получила.

"Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в июле 2017 года за собственными наработками. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения", - подчеркнули в ведомстве.



Справочно:

Банкротство ПАО "Одесская ТЭЦ" было начато в 2001 году. В декабре 2015 года на предприятии ввели процедуру санации и назначен арбитражный управляющий, который, как установило следствие, и совершил растрату 28 млн грн предприятия. Это же лицо решением Хозяйственного суда Одесской области в декабре 2016 года назначена ликвидатором ПАО "Одесская ТЭЦ".