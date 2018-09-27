Экс-футболист "Динамо" забил гол в Кубке Бельгии
27 сентября, 2018, 11:50
Гол украинского полузащитника Романа Безуса помог "Сент-Трюйдену" выйти в 1/8 финала Кубка Бельгии
В матче 1/16 финала Кубка Бельгии против "Дюффела" Безус забил на 36-й минуте с пенальти. Украинец провел на поле 78 минут и был заменен. "Сент-Трюйден" победил со счетом 3:0.
В нынешнем сезоне Роман Безус сыграл в восьми матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
27-летний Безус играл за "Динамо" в 2013-2015 годах. Также полузащитник выступал за "Ворсклу", и "Днепр". За сборную Украины хавбек сыграл 19 матчей и сбил 4 гола.
- Безус перешел в "Сент-Трюйдена" из "Днепра" летом 2016 года.
- Другой экс-футболист "Динамо" Александр Гладкий отметился дублем в Кубке Турции.
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