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Экс-футболист "Динамо" забил гол в Кубке Бельгии


фото: dynamo.kiev.ua
Гол украинского полузащитника Романа Безуса помог "Сент-Трюйдену" выйти в 1/8 финала Кубка Бельгии

В матче 1/16 финала Кубка Бельгии против "Дюффела" Безус забил на 36-й минуте с пенальти. Украинец провел на поле 78 минут и был заменен. "Сент-Трюйден" победил со счетом 3:0.

В нынешнем сезоне Роман Безус сыграл в восьми матчах, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

27-летний Безус играл за "Динамо" в 2013-2015 годах. Также полузащитник выступал за "Ворсклу", и "Днепр". За сборную Украины хавбек сыграл 19 матчей и сбил 4 гола.

 

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