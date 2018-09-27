Экс-форвард "Шахтера" сделал дубль в Кубке Турции
27 сентября, 2018, 10:27
Бывший футболист "Шахтера" Александр Гладкий оформил дубль за "Ризаспор" в 1/64 финала Кубка Турции
Гладкий отметился двумя голами в матче против "Тарсуса". Украинский нападающий забил на 33-й и 56-й минутах игры. "Ризеспор" победил со счетом 2:0 и вышел в 1/32 финала.
Александр Гладкий выступал за "Шахтер" в 2007-2010 и 2014-2016 годах. Также форвард играл за "Металлист", "Харьков", "Днепр", "Карпаты", "Динамо" и "Черноморец".
В активе нападающего 11 матчей и 1 гол за сборную Украины.
- Другой экс-форвард "Шахтера" Евгений Селезнев жалуется, что "Акхисар" не отпустил его до самого титулованного турецкого клуба - "Галатасарая".
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