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Двойной заряд и "левый" предохранитель: что удалось узнать ГПУ о взрыве миномета на Ровенщине


фото: obozrevatel
Верховная Рада должна обратиться в Министерство обороны о проведении ревизии всех имеющихся на вооружении в ВСУ минометов "Молот"

Об этом во время заседания комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.

По его словам, следователям удалось предварительно установить, что интервал между минометами составлял 5-8 метров вместо 20-40 м. Таким образом, на полигоне не было обеспечена безопасность личного состава.

Также, благодаря следователю експертимену удалось довести двойное заряжение миномета, что также стало результатом ненадлежащего исполнения обязанностей.

Луценко пояснил, что в минометах надо проверить пусковой узел на соответствие, ведь у многих из них предохранитель используется совсем с других минометов, в том числе и тогда на Ровенском полигоне.

"Надо проверить пусковой узел на соответствие. Понятно, что в ходе эксплуатации игла пускового механизма изнашивается и она требует проверки и гарантийного обслуживания. Возможно, также поручить конструкторскому коллективу оценить результаты этих обследований и при необходимости внести изменения в документацию", - подчеркнул Луценко.

Он добавил, что следствие рассматривало несколько версий относительно причин взрыва на Ровенщине, среди них - технические неисправности миномета и грубые ошибки во время проведения учений.

"Я рекомендовал бы комитету принять решение и обратиться в Министерство обороны и ГК "Укроборонпром", и срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот", - подытожил Луценко.

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