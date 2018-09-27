Двойной заряд и "левый" предохранитель: что удалось узнать ГПУ о взрыве миномета на Ровенщине
Об этом во время заседания комитета Рады по вопросам нацбезопасности и обороны заявил генеральный прокурор Юрий Луценко, сообщает Еспресо.TV.
По его словам, следователям удалось предварительно установить, что интервал между минометами составлял 5-8 метров вместо 20-40 м. Таким образом, на полигоне не было обеспечена безопасность личного состава.
Также, благодаря следователю експертимену удалось довести двойное заряжение миномета, что также стало результатом ненадлежащего исполнения обязанностей.
Луценко пояснил, что в минометах надо проверить пусковой узел на соответствие, ведь у многих из них предохранитель используется совсем с других минометов, в том числе и тогда на Ровенском полигоне.
"Надо проверить пусковой узел на соответствие. Понятно, что в ходе эксплуатации игла пускового механизма изнашивается и она требует проверки и гарантийного обслуживания. Возможно, также поручить конструкторскому коллективу оценить результаты этих обследований и при необходимости внести изменения в документацию", - подчеркнул Луценко.
Он добавил, что следствие рассматривало несколько версий относительно причин взрыва на Ровенщине, среди них - технические неисправности миномета и грубые ошибки во время проведения учений.
"Я рекомендовал бы комитету принять решение и обратиться в Министерство обороны и ГК "Укроборонпром", и срочно назначить полную ревизию имеющихся минометов "Молот", - подытожил Луценко.
- Напомним, 6 июля во время бригадных тактических учений с боевой стрельбой на Ровенском общевойсковом полигоне взорвался миномет, в результате чего трое военнослужащих 128-й (закарпатской) бригады погибли, еще 9 получили ранения.
- Кабинет министров наработает необходимые предложения, чтобы не допустить повторения таких инцидентов.
- Основной версией причин взрыва считают нарушение мер безопасности во время проведения учений.
- Президент Петр Порошенко запретил использовать во время учений такие минометы до завершения расследования.
- Трое из девяти пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
- Закарпатский областной военный комиссариат обнародовал имена военнослужащих ВСУ, погибших от взрыва миномета во время учений на Ровенщине.
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