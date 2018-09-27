Дуда пристыдил ООН из-за невыполнения обещаний перед Украиной
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Совете безопасности ООН, сообщает "Интерфакс-Украина".
Он отметил, что в ООН допустили нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальной целостности после присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.
По его словам, мировое сообщество должно придерживаться обязательств, взятых на себя, если хочет, чтобы его уважали.
"С грустью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Лишь в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение ", - подчеркнул Дуда.
Президент добавил, что польские власти также беспокоит размещение ракетных установок двойного назначения вблизи границ страны, что приводит к ухудшению безопасности в регионе.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине