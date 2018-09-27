Дуда пристыдил ООН из-за невыполнения обещаний перед Украиной

27 сентября, 2018, 08:38

ООН допустила нарушение обязательств перед Украиной, провозглашенных в рамках Будапештского меморандума

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время выступления на Совете безопасности ООН, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что в ООН допустили нарушение Будапештского меморандума, согласно которому Россия, США и Великобритания гарантировали Украине безопасность, уважение суверенитета и территориальной целостности после присоединения Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия.

По его словам, мировое сообщество должно придерживаться обязательств, взятых на себя, если хочет, чтобы его уважали.

"С грустью хотел бы обратить внимание на события в сфере безопасности в нашем регионе - Центральной и Восточной Европе. Лишь в последние несколько лет мы стали свидетелями явного нарушения Будапештского меморандума, который гарантировал территориальную целостность Украины в обмен на мирное и добровольное ядерное разоружение ", - подчеркнул Дуда.

Президент добавил, что польские власти также беспокоит размещение ракетных установок двойного назначения вблизи границ страны, что приводит к ухудшению безопасности в регионе.