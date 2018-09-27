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До 10 лет тюрьмы осудили судью "ДНР", которая выносила смертный приговор


фото: gorlovka.today
Судью так называемого " Верховного суда "ДНР" заочно осудили на 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества

Об этом заявил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Facebook.

Отмечается, 54-летняя женщина с 2000 года работала судьей. После проведения на территории Донецкой области незаконного референдума на создание псевдореспублики "ДНР", она в январе 2015 года согласилась сотрудничать с оккупантами и была назначена на должность так называемого “судьи Верховного суда ДНР”.

"Сообщница террористов, действуя вопреки Конституции Украины и действующего законодательства Украины, выносит незаконные постановления и приговоры", - написал Бондаренко.

В частности, "судья" принимала участие в рассмотрении дела военного трибунала террористической организации "ДНР" при Верховном суде "ДНР", где одного из граждан приговорила к смертной казни.

Прокурор отметил, что судебный процесс над судьей "ДНР" был заочным, поскольку она находится на непідконтрольній украинской власти территории.

  • Напомним, председателю "Верховного суда ДНР", который выносил смертные приговоры, заочно дали 12 лет.
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