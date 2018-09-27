До 10 лет тюрьмы осудили судью "ДНР", которая выносила смертный приговор
Об этом заявил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко в Facebook.
Отмечается, 54-летняя женщина с 2000 года работала судьей. После проведения на территории Донецкой области незаконного референдума на создание псевдореспублики "ДНР", она в январе 2015 года согласилась сотрудничать с оккупантами и была назначена на должность так называемого “судьи Верховного суда ДНР”.
"Сообщница террористов, действуя вопреки Конституции Украины и действующего законодательства Украины, выносит незаконные постановления и приговоры", - написал Бондаренко.
В частности, "судья" принимала участие в рассмотрении дела военного трибунала террористической организации "ДНР" при Верховном суде "ДНР", где одного из граждан приговорила к смертной казни.
Прокурор отметил, что судебный процесс над судьей "ДНР" был заочным, поскольку она находится на непідконтрольній украинской власти территории.
- Напомним, председателю "Верховного суда ДНР", который выносил смертные приговоры, заочно дали 12 лет.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине