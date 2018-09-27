Ассанж оставил должность редактора Wikileaks
Об этом сообщает The Times.
Его команда отметила, что из-за недостаточного количества информации Ассанж вынужден уйти с должности, но он остается "издателем" Wikileaks.
В официальном заявлении Wikileaks говорится, что Ассанж назначил своим преемником исландского журналиста-расследователя Кристина Храфнсона. Храфнсон является сотрудником Wikileaks с 2010 года.
ANNOUNCEMENT: Assange appoints Hrafnsson Editor-in-Chief after six months of effective incommunicado detention, remains publisher [background: https://t.co/2jOgvSu5bG] pic.twitter.com/0Fwvf3SrkL— WikiLeaks (@wikileaks) 26 сентября 2018 г.
Как известно, Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне с июня 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где расследовали дело по обвинению его в сексуальных домогательствах и изнасиловании.
Шведские прокуроры закрыли дело в прошлом году, однако в отношении Ассанжа до сих пор действует ордер на арест в Великобритании за неуплату залога в 2012 году.
Основатель WikiLeaks опасается, что выход из посольства будет угрожать ему экстрадицией в США, где ему могут предъявить обвинения в незаконной публикации секретных военных и дипломатических документов.
В марте Ассанжа лишили доступа к интернету из-за нарушения им соглашения, подписанного в 2017 году. Тогда он обязался не публиковать в Wikileaks информацию, которая является вмешательством в дела других стран.
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