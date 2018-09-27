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Антимонопольный комитет проверяет "Киевстар", Vodafone и lifecell из-за их тарифов

Антимонопольный комитет Украины объявил проверку трех крупнейших операторов мобильной связи "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell из-за завышения ими тарифов

Соответствующее решение обнародовала пресс-служба АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины начал исследование вопроса поднятия платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем установления расчетного периода оплаты – 4 недели", - говорится в сообщении.

Как сообщили в АМКУ, соответствующие требования относительно выяснения правомерности изменений тарифных планов и донесение их содержания до абонентов уже направлены мобильным операторам.

  • Напомним, в августе, как сообщали СМИ, мобильные операторы синхронно ухудшили условия тарифов.
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