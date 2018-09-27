Антимонопольный комитет проверяет "Киевстар", Vodafone и lifecell из-за их тарифов

27 сентября, 2018, 18:46

Антимонопольный комитет Украины объявил проверку трех крупнейших операторов мобильной связи "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell из-за завышения ими тарифов

Соответствующее решение обнародовала пресс-служба АМКУ.

"Антимонопольный комитет Украины начал исследование вопроса поднятия платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем установления расчетного периода оплаты – 4 недели", - говорится в сообщении.

Как сообщили в АМКУ, соответствующие требования относительно выяснения правомерности изменений тарифных планов и донесение их содержания до абонентов уже направлены мобильным операторам.