Антимонопольный комитет проверяет "Киевстар", Vodafone и lifecell из-за их тарифов
27 сентября, 2018, 18:46
Антимонопольный комитет Украины объявил проверку трех крупнейших операторов мобильной связи "Киевстар", Vodafone Украина и lifecell из-за завышения ими тарифов
Соответствующее решение обнародовала пресс-служба АМКУ.
"Антимонопольный комитет Украины начал исследование вопроса поднятия платы за услуги подвижной (мобильной) связи путем установления расчетного периода оплаты – 4 недели", - говорится в сообщении.
Как сообщили в АМКУ, соответствующие требования относительно выяснения правомерности изменений тарифных планов и донесение их содержания до абонентов уже направлены мобильным операторам.
- Напомним, в августе, как сообщали СМИ, мобильные операторы синхронно ухудшили условия тарифов.
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