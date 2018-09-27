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$250 млн для Украины: новый бюджет Пентагона одобрил Конгресс

Палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год, который предусматривает $250 млн безопасной помощи Украине

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

"Палата представителей одобрила ранее согласованный с Сенатом проект "Закона об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", который предусматривает $250 млн для безопасности помощи Украине. Данный смета на $50 млн превышает бюджет 2018 года для соответствующих программ поддержки нашего государства", - говорится в сообщении.

В законопроекте говорится, что средства предназначены в том числе на проведение военных учений, предоставление военного оборудования, летальных видов вооружений и логистической поддержки, а также для замены ранее предоставленных вооружений или военных товаров. Кроме того, предусмотрено разведывательную поддержку вооруженных и сил безопасности Украины.

Для вступления в силу "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год" должен быть подписан президентом США.

  • Напомним, ранее выделение Украине $250 млн на оборону в рамках бюджета Пентагона на 2019 год одобрил Сенат США.
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