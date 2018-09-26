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Зинченко впервые в сезоне сыграл за "Манчестер Сити"


фото: twitter
Украинский футболист Александр Зинченко впервые в сезоне сыграл за "Манчестер Сити" и помог команде выиграть в Кубке лиги

Зинченко принял участие в победном матче "Манчестер Сити" против "Оксфорда" в 1/16 финала Кубка английской лиги.

"Ман Сити" победил со счетом 3:0. На 36-й минуте "Сити" вывел вперед Габриэль Жезус. Второй гол на 78-й минуте после стремительной контратаки забил Рияд Марез. Разгромным счет в компенсированное время сделал Фил Фоден.

 

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