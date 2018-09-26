Зонд MAVEN отпраздновал "день рождения" на орбите Марса, совершив селфи

26 сентября, 2018, 10:53

Расположенный на орбите Марса космический аппарат MAVEN "отпраздновал" 4-летие своей миссии, сделав селфи

Как говорится в сообщении Колорадского университета, фото сделали с помощью инфракрасного спектрографа.

Миссия аппарата началась в ноябре 2013 года, а на эллиптическую орбиту Марса он вышел 22 сентября 2014 года. MAVEN, предназначенный для изучения атмосферы планеты, а также выступает в роли ретранслятора радиосигналов, посылаемых на Землю спутниками и зондами с поверхности Марса.

Зонд сделал селфи с инфракрасного спектрометра, закрепленного на своеобразной "селфи-палки" - 1,2-метровой балке. Затем полученные данные были обработаны, а финальный снимок склеен из 21 изображения.

Иллюстрация с изображением зонда