Зонд MAVEN отпраздновал "день рождения" на орбите Марса, совершив селфи
Как говорится в сообщении Колорадского университета, фото сделали с помощью инфракрасного спектрографа.
Миссия аппарата началась в ноябре 2013 года, а на эллиптическую орбиту Марса он вышел 22 сентября 2014 года. MAVEN, предназначенный для изучения атмосферы планеты, а также выступает в роли ретранслятора радиосигналов, посылаемых на Землю спутниками и зондами с поверхности Марса.
Зонд сделал селфи с инфракрасного спектрометра, закрепленного на своеобразной "селфи-палки" - 1,2-метровой балке. Затем полученные данные были обработаны, а финальный снимок склеен из 21 изображения.
Иллюстрация с изображением зонда
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