Журналисты запустили беспилотник над военной частью ВСУ, - Генштаб

26 сентября, 2018, 21:31

Возле военной части в районе села Павловка на Винничине перехвачен беспилотник, который запустили "представители одного из национальных телеканалов"

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Военные не уточнили, о каком телеканале идет речь. Как сообщили в пресс-службе, наблюдательный пост одной из военных частей обнаружил группу неизвестных лиц, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат.

"Затем наблюдателем-оператором был обнаружен в воздушном пространстве с северной стороны на окраине административно-хозяйственной территории войсковой части летательный аппарат, ориентировочно по типу "Крыло", который после включения прибора технического противодействия, начал снижение высоты", – заявили в Генштабе.

Согласно сообщению, к представителям телеканала прибыло дежурное подразделение охраны и патрульная группа зонального отдела Военной службы правопорядка.

"Начальник подразделения охраны провел разъяснительную работу и в очередной раз предупредил о запрете запуска БПЛА и ведение фото-, видеосъемки военных объектов", – заявили военные.

Они отметили, что на место происшествия прибыли представители Службы безопасности Украины для детального выяснения всех обстоятельств и соответствующей оценки действий граждан.