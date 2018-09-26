Журналисты запустили беспилотник над военной частью ВСУ, - Генштаб
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Военные не уточнили, о каком телеканале идет речь. Как сообщили в пресс-службе, наблюдательный пост одной из военных частей обнаружил группу неизвестных лиц, которые пытались запустить беспилотный летательный аппарат.
"Затем наблюдателем-оператором был обнаружен в воздушном пространстве с северной стороны на окраине административно-хозяйственной территории войсковой части летательный аппарат, ориентировочно по типу "Крыло", который после включения прибора технического противодействия, начал снижение высоты", – заявили в Генштабе.
Согласно сообщению, к представителям телеканала прибыло дежурное подразделение охраны и патрульная группа зонального отдела Военной службы правопорядка.
"Начальник подразделения охраны провел разъяснительную работу и в очередной раз предупредил о запрете запуска БПЛА и ведение фото-, видеосъемки военных объектов", – заявили военные.
Они отметили, что на место происшествия прибыли представители Службы безопасности Украины для детального выяснения всех обстоятельств и соответствующей оценки действий граждан.
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