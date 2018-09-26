Завод Порошенко "Кузница на Рыбацком" уже почти продали

26 сентября, 2018, 08:59

Фонд "Прайм Эссетс Капитал", который управляет активами Петра Порошенко, достиг принципиального соглашения о продаже завода "Кузница на Рыбацкой" отечественному покупателю

Об этом на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Он отметил, что в случае, если Антимонопольный комитет даст согласие и будут решены все формальности, соглашение подпишут и реализуют.

Цеголко напомнил, что Порошенко еще в январе 2016 года передал свой главный актив, компанию "Рошен", в доверительную собственность Rothschild - "мировой компании с безупречной репутацией".

"В апреле прошлого года менеджмент "Рошен" закрыл Липецкую кондитерскую фабрику и свернул производство. В Крыму Севастопольский морской завод был конфискован оккупантами. Никаких "аграрных или крахмальных бизнесов в РФ", о которых безосновательно и ложно утверждают оппоненты, у Петра Порошенко нет", - подчеркнул он.