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Западная Европа переполнена российскими агентами, - польский сенатор


фото: wyborcza
Вице-спикер сената Польши Адам Белан заявил, что в Западной Европе много политиков, которые являются российскими агентами

Об этом сообщает "Польское радио".

По его словам, в западной политике есть много политиков, связанных с Россией.

"Самым большим примером политической коррупции является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которому платит Газпром", - сказал он.

Белан отметил, что некоторые европейские политики вредят сотрудничеству в Евросоюзе.

"Мы свидетели последовательной политики некоторых членов Европарламента, которые гневно атакуют Польшу и пытаются использовать различные механизмы и инструменты, чтобы продолжать атаку на Польшу, власть "Права и справедливости", - сказал он.

Например, Белан считает неправильным, что власти Бельгии выдала визу главе фонда "Открытый диалог" Людмиле Козловской, депортированной в Украину из ЕС по представлению польской власти. По его мнению, это вероломные действия по отношению к Польше.

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия постоянно раздувает евроскептицизм, вмешивается в выборы по всему миру, вмешивается в референдумы. Но после агрессии России на Запад, все равно есть много желающих заглянуть Путину в душу".
 
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