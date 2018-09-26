Западная Европа переполнена российскими агентами, - польский сенатор

26 сентября, 2018, 16:41

Вице-спикер сената Польши Адам Белан заявил, что в Западной Европе много политиков, которые являются российскими агентами

Об этом сообщает "Польское радио".

По его словам, в западной политике есть много политиков, связанных с Россией.

"Самым большим примером политической коррупции является экс-канцлер Германии Герхард Шредер, которому платит Газпром", - сказал он.

Белан отметил, что некоторые европейские политики вредят сотрудничеству в Евросоюзе.

"Мы свидетели последовательной политики некоторых членов Европарламента, которые гневно атакуют Польшу и пытаются использовать различные механизмы и инструменты, чтобы продолжать атаку на Польшу, власть "Права и справедливости", - сказал он.

Например, Белан считает неправильным, что власти Бельгии выдала визу главе фонда "Открытый диалог" Людмиле Козловской, депортированной в Украину из ЕС по представлению польской власти. По его мнению, это вероломные действия по отношению к Польше.