Из-за распыления баллончика в школе Запорожья госпитализированы 28 детей

26 сентября, 2018, 19:12

В Запорожье в результате распыления раздражающего вещества из газового баллончика в одной из школ города пострадали 28 учеников

Об этом в среду, 26 сентября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Бригады скорой помощи доставили детей из школы №51 в Запорожскую городскую многопрофильную детскую больницу №5, сообщает администрация больницы. Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.

В МЗ также отметили, что всех пострадавших учеников осмотрели педиатр, детский анестезиолог, невролог, отоларинголог, а также проведены другие необходимые обследования. С детьми также работают психологи больницы.

"Для динамичного наблюдения дети пока остаются в больнице - в отделениях неотложной (экстренной) медицинской помощи (9 детей), неврологическом (8 детей), кардиоревматологическом (10 детей), анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа (1 ребенок)", - сообщили в Минздраве.