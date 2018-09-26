Из-за распыления баллончика в школе Запорожья госпитализированы 28 детей
Об этом в среду, 26 сентября, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Бригады скорой помощи доставили детей из школы №51 в Запорожскую городскую многопрофильную детскую больницу №5, сообщает администрация больницы. Детей госпитализировали с подозрением на ингаляционное отравление, их состояние ближе к удовлетворительному", - говорится в сообщении.
В МЗ также отметили, что всех пострадавших учеников осмотрели педиатр, детский анестезиолог, невролог, отоларинголог, а также проведены другие необходимые обследования. С детьми также работают психологи больницы.
"Для динамичного наблюдения дети пока остаются в больнице - в отделениях неотложной (экстренной) медицинской помощи (9 детей), неврологическом (8 детей), кардиоревматологическом (10 детей), анестезиологии и интенсивной терапии и хронического диализа (1 ребенок)", - сообщили в Минздраве.
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