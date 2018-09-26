Янтарное дело: Розенблату и Полякову до сих пор не вручили обвинительные акты

26 сентября, 2018, 14:47

Из всех подозреваемых в так называемом янтарном деле обвинительный акт в настоящее время вручено только одному лицу и его защите, и это не депутаты Борислав Розенблат и Максим Поляков

Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, сообщает "Укринформ".

По его словам, представители САП сами ездили вручать обвинительные акты причастным к этому делу. В результате, их вручили только одному из подозреваемых и его адвокату.

"Это лицо - не депутат. Остальные - кто не вышел (когда к ним приехали с актом), кто демонстративно отказался без участия своих защитников получить (обвинительный акт)”, - отметил Мусияка.

Он добавил, что тех подозреваемых и их защита, которые не получили обвинительные акты, вызвали на 1 октября, "и в очередной раз все поклялись, что они будут и получат".

“Сегодня, кстати, в Соломенском районном суде слушалось дело по обжалованию определенных процессуальных решений одним из подозреваемых. И он же в Соломенском суде с участием адвоката не принял обвинительный акт, - вроде бы его за три дни не вызывали. Все это на видео также зафиксировано”, - подытожил Мусияка.