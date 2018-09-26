Янтарное дело: Розенблату и Полякову до сих пор не вручили обвинительные акты
Об этом заявил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Валентин Мусияка, сообщает "Укринформ".
По его словам, представители САП сами ездили вручать обвинительные акты причастным к этому делу. В результате, их вручили только одному из подозреваемых и его адвокату.
"Это лицо - не депутат. Остальные - кто не вышел (когда к ним приехали с актом), кто демонстративно отказался без участия своих защитников получить (обвинительный акт)”, - отметил Мусияка.
Он добавил, что тех подозреваемых и их защита, которые не получили обвинительные акты, вызвали на 1 октября, "и в очередной раз все поклялись, что они будут и получат".
“Сегодня, кстати, в Соломенском районном суде слушалось дело по обжалованию определенных процессуальных решений одним из подозреваемых. И он же в Соломенском суде с участием адвоката не принял обвинительный акт, - вроде бы его за три дни не вызывали. Все это на видео также зафиксировано”, - подытожил Мусияка.
- Напомним, Розенблата и Полякова подозревают в организации незаконной добычи янтаря на украинском Полесье, в т.ч. с лоббированием принятия соответствующего законопроекта и судебных решений.
- 18 июля 2017 года суд обязал Розенблата носить электронный браслет, не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следователя, сдать все свои заграничные паспорта, воздерживаться от общения с другими фигурантами в уголовном производстве. Розенблат надел браслет 19 июля.
- 20 октября Национальное антикоррупционное бюро открыло новое уголовное производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта народному депутату Бориславу Розенблату.
- 9 февраля Соломенский райсуд Киева постановил отменить обязательства носить электронное средство контроля для нардепа Борислава Розенблата.
- 11 апреля Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство защиты Розенблата и признал его потерпевшим в открытом производстве ГПУ о якобы провокацию взятки в "янтарной делу".
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