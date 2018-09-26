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Волкер подарил Украине декларацию о непризнании США оккупации Крыма

Во время участия в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Петр Порошенко провел встречу со специальным представителем США в вопросах Украины Куртом Волкером

Об этом сообщает пресс-центр администрации президента.

Во время встречи Волкер вручил символическую печатную копию декларации госсекретаря США Майк Помпео от 25 июля 2018 года, в которой четко и недвусмысленно зафиксирована позиция США по непризнанию незаконной аннексии Крыма Россией.

"В этой декларации государственный секретарь Помпео четко указал на то, что США не признают и никогда не признают российскую аннексию Крыма", - подчеркнул Волкер.

По его словам, эта декларация по духу и букве схожа с декларацией, принятой в 1940 году и.о. госсекретаря США Самнером Веллесом относительно непризнание Соединенными Штатами советской оккупации балтийских стран.

"Президент Украины поблагодарил Курта Волкера за такой символический шаг, и за четкую и последовательную политику США по непризнанию незаконной аннексии Российской Федерацией украинского Крыма", - резюмировали в АП.

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