Венгерский МИД обвинил Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм
Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.
"Пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти против венгров со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низка", — подчеркнул Сиярто во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкинім на сессии Генассамблеи ООН.
Он также добавил, что после очередных выборов президента Украины эта ситуация якобы может измениться.
По мнению Сиярто, последние полтора года Украина "ущемляет права" национальных меньшинств. Также глава МИД Венгрии подчеркнул, что выдача венгерских паспортов в Берегово не является нарушением международного права.
Сиярто отметил, что в случае высылки венгерского консула Будапешт немедленно вышлет из страны консула Украины.
- Ранее в интернете появилось видео, как консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта на Закарпатье в городе Берегово и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывало держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выдачу венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.
- В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.
- Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
- Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, но и призыв скрыть это.
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