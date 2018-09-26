Венгерский МИД обвинил Порошенко в "разжигании ненависти" к закарпатским венграм

26 сентября, 2018, 19:33

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто считает, что "притеснения венгров на Закарпатье не прекратятся, пока Петр Порошенко является президентом Украины

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

"Пока Украину возглавляет нынешний президент, разжигание ненависти против венгров со стороны украинского государства не прекратится, поскольку президент считает это способом получить определенную общественную поддержку, которая сейчас очень низка", — подчеркнул Сиярто во время встречи с министром иностранных дел Украины Павлом Климкинім на сессии Генассамблеи ООН.

Он также добавил, что после очередных выборов президента Украины эта ситуация якобы может измениться.

По мнению Сиярто, последние полтора года Украина "ущемляет права" национальных меньшинств. Также глава МИД Венгрии подчеркнул, что выдача венгерских паспортов в Берегово не является нарушением международного права.

Сиярто отметил, что в случае высылки венгерского консула Будапешт немедленно вышлет из страны консула Украины.