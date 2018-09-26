Венгерские паспорта на Закарпатье: Москаль назвал автора скандального видео
Об этом Москаль сообщил в эфире телеканала "112".
"Кто выложил видео? Это действующий пограничник нашей пограничной службы, который приносил присягу и это все записал. С какой целью он это выложил? Пусть с ним разбирается Госпогранслужба и их служба внутренней безопасности", - сказал глава Закарпатья.
Ранее в интернете появилось видео, как консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта на Закарпатье в городе Берегово и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выдаче венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.
В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.
Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.
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