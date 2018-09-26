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Венгерские паспорта на Закарпатье: Москаль назвал автора скандального видео


фото: ukrinform
Председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что видео в консульстве Венгрии в Берегово, на котором зафиксировано незаконная выдача венгерских паспортов гражданам Украины, записал украинский пограничник

Об этом Москаль сообщил в эфире телеканала "112".

"Кто выложил видео? Это действующий пограничник нашей пограничной службы, который приносил присягу и это все записал. С какой целью он это выложил? Пусть с ним разбирается Госпогранслужба и их служба внутренней безопасности", - сказал глава Закарпатья.

Ранее в интернете появилось видео, как консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта на Закарпатье в городе Берегово и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывалось держать в тайне факт получения второго гражданства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин пообещал обсудить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке выдаче венгерских паспортов гражданам Украины на Закарпатье.

В Раде предлагают усиление ответственности за двойное гражданство.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто угрожает Украине затормозить движение к НАТО.

Климкин заявил, что проблемой является не только раздача венгерских паспортов, а еще и призыв скрыть это.

 
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