В зоне ООС ранены пятеро украинских бойцов, потери оккупантов - 7 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась полностью контролируемой: противники 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.
Под вражеские обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганське, Зайцевое, Пески, Тарамчук, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино.
Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции вблизи населенного пункта Гнутове накрыли огнем из миномета калибра 82 мм.
"В ходе боевых действий 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще 6 - ранены", - подчеркнули в ведомстве.
26 сентября российские наемники били из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское.
Читайте также
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
-
-
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха
-
18 сентября, 2018 Премия "Эмми"-2018: 7 лучших сериалов и шоу
Читайте также
-
-
-
19 сентября, 2018 5 нон-фикшн книг о мировых историях перемен и успеха