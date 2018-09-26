В зоне ООС ранены пятеро украинских бойцов, потери оккупантов - 7 человек

26 сентября, 2018, 07:26

За прошедшие сутки пятеро украинских военнослужащих получили ранения на Донбассе

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась полностью контролируемой: противники 24 раза открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе и из оружия, запрещенного Минскими соглашениями.

Под вражеские обстрелы попали позиции в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Золотое, Катериновка, Новолуганське, Зайцевое, Пески, Тарамчук, Гнутове, Водяное, Лебединское и Широкино.

Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Позиции вблизи населенного пункта Гнутове накрыли огнем из миномета калибра 82 мм.

"В ходе боевых действий 5 военнослужащих Объединенных сил получили ранения. По данным разведки, двух боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще 6 - ранены", - подчеркнули в ведомстве.

26 сентября российские наемники били из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское.