В США стартап откроет первую клинику по борьбе со старением

26 сентября, 2018, 14:34

Медицинский стартап Ambrosia Medical откроет свою первую клинику в Нью-Йорке: он предлагает бороться со старением, переливая кровь молодых людей старшему поколению

Об этом пишет Business Insider со ссылкой на основателя компании Джесси Кармазина.

Ambrosia Medical предлагает клиентам переливать плазму (жидкую часть крови) молодых и здоровых людей за $ 8 тысяч.

По мнению исследователей, благодаря этой процедуре можно замедлить процесс старения. При этом Управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) уже давно одобрило переливания крови как медицинскую процедуру поэтому в клинике не нужны никакие дополнительные разрешения на свою работу.

"Так много людей обращалось к нам, и мы хотим создать простую "систему ожидания", - говорит один из исследователей..

Сейчас сотрудники компании разыскивают ряд потенциальных клиник в Нью-Йорке и организуют переговоры с инвесторами. Они надеются открыть объект к концу этого года. "Нью-Йорк был бы замечательным местом", - сказал Кармазин.

Ambrosia Medical несколько лет проводила клинические испытания своей системы. Более 150 человек в возрасте от 35 до 92 лет получили 1,5 литра плазмы от доноров в возрасте от 16 до 25 лет. По словам доктора Дэвида Райта, до и после переливания врачи замеряли уровень гемоглобина, лептина и других биомаркеров в организмах участников испытания.

Пока исследования не опубликованы, однако Кармазин утверждает, что "их можно назвать по-настоящему позитивными". Сейчас в очереди на переливание плазмы у компании находятся более 100 человек.