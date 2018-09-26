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В ряде домов Киева на протяжении 3 дней исчезнет холодная вода. Список адресов


фото: validus
В течение 26-28 сентября на некоторых улицах столицы Украины временно отключат холодное водоснабжение

Об этом сообщает пресс-центр Киевской городской государственной администрации со ссылкой на данные "Киевводоканала".

Отмечается, что в столице запланировано проведение ремонтных работ, в связи с чем будет отключено водоснабжение по следующим адресам:

  • 26 сентября с 08:00 до 07:00 27 сентября – ул.Салютная, 1, 2, 3, 5, 5-Б; вул. Щербаковского, 47-В;
  • 27 сентября с 08:30 до 07:00 28 сентября – ул. Милютенко, 29, 42, 44, 44-А, 44-Б, 46;
  • 28 сентября с 08:00 до 07:00 29 сентября – ул. Дашавська, 20, 22, 24, 27, 27-А, 27-Б, 36, 37; пров. Индустриальный 17, 19, 19-А, 21, 23;
  • 28 сентября с 19:00 до 09:00 29 сентября – ул. Туполева, 1, 1-А, 1-Б, 3, 3-А, 5, 5-А, 5-Б, 5-Г, 5-Е, 12-А, 16, 16-А, 16-Б, 18, 18-А, 18-Б, 22, 24, 29;
  • 28 сентября с 09:00 до 07:00 29 сентября – ул. Бориспольская, 19, 34.

"Киевводоканал" благодарит за понимание и приносит извинения за временные неудобства, а также напоминает о необходимости заранее запастись водой", - подчеркнули в ведомстве.

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