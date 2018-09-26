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В рейтинге лучших вузов мира - четыре украинских университета

В список из 1250 лучших учебных заведений мира второй год подряд вошли четыре украинских университета

Соответствующий рейтинг World University Rankings в среду, 26 сентября, опубликовала на своем сайте The Times Higher Education.

Как отмечается, китайский университет Цинхуа стал лучшим в Азии, поднявшись на восемь отметок - до 22-й. А французский университет Сорбонны стал самым популярным новым вузом.

Возглавляют рейтинг World University Rankings, как и в прошлом году. Оксфордский и Кембриджский университеты Великобритании. Третье место занимает Стэнфордский университет из США.

Среди украинских университетов, которые в этом году попали в рейтинг - Львовский имени Франко, Национальный "Львовская политехника", Киевский национальный университет имени Шевченко и Харьковский национальный университет имени Каразина. Все четыре вуза делят место в позиции "1001+".

Всего в списке лучших представлены учебные заведения 86 стран. В этом году впервые в рейтинг попали университеты Ирака, Ямайки, Непала, Танзании и Казахстана.

  • Напомним, в прошлом году пять украинских университетов попали в список World University Rankings.

 

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