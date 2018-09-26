В правительстве рассказали, насколько могут вырасти тарифы на газ

26 сентября, 2018, 13:37

В соответствии с прогнозом Национального банка Украины, тарифы на газ для населения повысятся на 25%

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Укринформ".

"Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ. А он предусматривает рост тарифов на 25%", - подчеркнул он.

Рева отметил, в при этом значительного уменьшения численности субсидиантов не должно быть. Он также добавил, что правительство не обсуждает вопрос повышения цены на 50%.