В правительстве рассказали, насколько могут вырасти тарифы на газ
26 сентября, 2018, 13:37
В соответствии с прогнозом Национального банка Украины, тарифы на газ для населения повысятся на 25%
Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, сообщает "Укринформ".
"Я не знаю средней суммы по субсидиям, потому что я не знаю, какой будет цена на газ. Будут сделаны перерасчеты всех составляющих тарифов: горячей воды, отопления. Те цифры, которые мы заложили, исходят из прогноза НБУ. А он предусматривает рост тарифов на 25%", - подчеркнул он.
Рева отметил, в при этом значительного уменьшения численности субсидиантов не должно быть. Он также добавил, что правительство не обсуждает вопрос повышения цены на 50%.
- Ранее в СМИ сообщали, что Украина и МВФ подпишут новую программу сотрудничества, но для этого нам нужно выполнить как минимум четыре условия. В частности, до 15 октября правительство должно принять решение о повышении цены на газ на 23% от текущей цены.
- Ранее Министерство финансов Украины заявило, что ожидает получить следующий транш кредита МВФ осенью 2018 года.
- Сейчас идут переговоры с представителями фонда относительно выполнения условий для предоставления дальнейшего финансирования, в частности, относительно тарифов на газ и реформирования энергетического сектора.
- Миссия Международного валютного фонда (МВФ) работала в Киеве в период с 6 по 19 сентября.
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