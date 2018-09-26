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В Пентагоне заявили о ядерной угрозе со стороны России, Китая и КНДР


фото: REUTERS
Министр обороны США Джеймс Маттис заявил о ядерной угрозе от России, Китая и Северной Кореи

Об этом Маттис заявил в Военном институте Вирджинии, передает пресс-служба Пентагона.

"Если посмотреть на внешние угрозы, первое, что можно увидеть, - это ядерная угроза от России, в меньшей степени - от Китая и, конечно, Северной Кореи. Но Северная Корея - это неотложная угроза", - сказал Маттис.

Маттис подчеркнул, что США прибегнут к сдерживающим факторам, чтобы предотвратить ядерную войну.

"Ядерная угроза - это то, о чем многие не говорят, но поверьте, просто здесь, не более чем на 100 футов находится коммуникатор с рюкзаком с определенным коммуникационным оборудованием и кодами, который сопровождает меня везде, куда я иду. Это очень реальная угроза, и мы должны  сохранять сдерживающий фактор, поскольку ядерную войну нельзя выиграть, поэтому ее никогда нельзя начинать. И то, как мы это делаем в этом несовершенном мире, - это сдерживающий фактор, в первую очередь грозит худшим тому, кто это попробует", - добавил Маттис.

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