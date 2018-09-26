 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Минздраве заявили, что из-за Амосовой в университете Богомольца заблокированы зарплаты и стипендии


фото: rbc.ua
Министерство здравоохранения Украины заявляет, что из-за действий отстраненной, а затем восстановленной в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой учебное заведение не платит стипендии, зарплаты и не оплачивает коммунальные услуги

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МЗ.

"Из-за преступных действий и произвола сторонников Екатерины Амосовой в НМУ им. А. А. Богомольца заблокированы выплаты зарплат, стипендий и коммунальных платежей. Работу Национального университета им. А.А. Богомольца и проверку МЗ Украины саботируют экс-ректор заведения и ее сторонники. Из ректората исчезли необходимые для нормального функционирования университета документы, что поставило под угрозу осуществление любых платежей, включая зарплаты, стипендии и коммунальные выплаты", - говорится в сообщении.

В МЗ утверждают, что Амосова и ее сторонники мешают работе комиссии, которая проверяет финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение устава, контроль за эффективным использованием и сохранностью государственного имущества учреждения за период с 1 октября 2015 года по 18 сентября 2018 года.

"Комиссия обнаружила, что в помещении ректората НМУ отсутствуют документы, которые регулируют работу заведения, - оригинал Устава университета, оригинал и копии лицензий на осуществление образовательной деятельности, оригинал и копии сертификатов на аккредитацию, правила внутреннего трудового распорядка, документация по защите персональных данных работников университета, приказы о назначении, увольнении, переводе и отпусках, приказы об установлении надбавок и премий сотрудникам, бюджетные запросы и расчеты бюджетных средств, годовой план закупок, протоколы заседаний тендерного комитета - в целом отсутствуют более трех десятков ключевых документов. Сейчас их местонахождение неизвестно", - заявляет министерство.

В министерстве утверждают, что документы в учебном заведении исчезают по указанию Амосовой и ее сторонников.

"В МЗ Украины поступают многочисленные сообщения от преподавателей и студентов о том, что необходимые для работы комиссии документы исчезают по прямым указаниям Екатерины Амосовой и ее сторонников - Владимира Мишалова, Александра Никитюка и Ярослава Цехмистера. Также экс-руководство угрожает уголовной ответственностью тем сотрудникам и преподавателям университета, которые соглашаются сотрудничать с членами комиссии МЗ Украины, а также с признанным МЗ Украины и.о. ректора университета - Александром Науменко. МЗ Украины отмечает, что подобные угрозы - лишь средство запугивания и манипулирования в корыстных целях", - отметили в министерстве.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

26 сентября, 2018 среда

25 сентября, 2018 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать