В Минздраве заявили, что из-за Амосовой в университете Богомольца заблокированы зарплаты и стипендии

26 сентября, 2018, 17:06

Министерство здравоохранения Украины заявляет, что из-за действий отстраненной, а затем восстановленной в должности ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой учебное заведение не платит стипендии, зарплаты и не оплачивает коммунальные услуги

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба МЗ.

"Из-за преступных действий и произвола сторонников Екатерины Амосовой в НМУ им. А. А. Богомольца заблокированы выплаты зарплат, стипендий и коммунальных платежей. Работу Национального университета им. А.А. Богомольца и проверку МЗ Украины саботируют экс-ректор заведения и ее сторонники. Из ректората исчезли необходимые для нормального функционирования университета документы, что поставило под угрозу осуществление любых платежей, включая зарплаты, стипендии и коммунальные выплаты", - говорится в сообщении.

В МЗ утверждают, что Амосова и ее сторонники мешают работе комиссии, которая проверяет финансово-хозяйственную деятельность, соблюдение устава, контроль за эффективным использованием и сохранностью государственного имущества учреждения за период с 1 октября 2015 года по 18 сентября 2018 года.

"Комиссия обнаружила, что в помещении ректората НМУ отсутствуют документы, которые регулируют работу заведения, - оригинал Устава университета, оригинал и копии лицензий на осуществление образовательной деятельности, оригинал и копии сертификатов на аккредитацию, правила внутреннего трудового распорядка, документация по защите персональных данных работников университета, приказы о назначении, увольнении, переводе и отпусках, приказы об установлении надбавок и премий сотрудникам, бюджетные запросы и расчеты бюджетных средств, годовой план закупок, протоколы заседаний тендерного комитета - в целом отсутствуют более трех десятков ключевых документов. Сейчас их местонахождение неизвестно", - заявляет министерство.

В министерстве утверждают, что документы в учебном заведении исчезают по указанию Амосовой и ее сторонников.

"В МЗ Украины поступают многочисленные сообщения от преподавателей и студентов о том, что необходимые для работы комиссии документы исчезают по прямым указаниям Екатерины Амосовой и ее сторонников - Владимира Мишалова, Александра Никитюка и Ярослава Цехмистера. Также экс-руководство угрожает уголовной ответственностью тем сотрудникам и преподавателям университета, которые соглашаются сотрудничать с членами комиссии МЗ Украины, а также с признанным МЗ Украины и.о. ректора университета - Александром Науменко. МЗ Украины отмечает, что подобные угрозы - лишь средство запугивания и манипулирования в корыстных целях", - отметили в министерстве.