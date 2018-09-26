В ЕС подсчитали, кто больше потеряет от торговой войны США с Китаем
Об этом сообщает Reuters.
В исследовании аналитики отметили, что чистая экспортная позиция США существенно ухудшится.
"Исследования Европейского центрального банка показали, что у США будет больше потерь, если начнут торговые войны с другими государствами, тогда как КНР неплохо будет себя чувствовать после мер против нее", - говорится в сообщении.
По мнению аналитиков, Китай взамен получит выгоду, экспортируя больше в третьи страны, где товары США будут обложены пошлиной, хотя этот выигрыш будет временным.
Результаты анализа свидетельствуют,что экспортные возможности США существенно ухудшатся. При такой ситуации американские компании будут меньше инвестировать и нанимать меньше работников, что усилит негативный эффект.
В то же время в докладе отмечается, что модель ЕЦБ является теоретической и не повторяет фактические условия торговли.
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- Напомним, в марте администрация Трампа ввела пошлины в размере 25% на сталь и 10% на алюминий в отношении Китая, России и Японии, но временно отложила введение дополнительных пошлин для ЕС, Канады, Мексики, Бразилии, Австралии и Аргентины. В США заявили, что именно европейская сторона попросила отложить введение пошлин, чтобы выработать и представить свои предложения.
- С 1 июня США ввели жесткие пошлины на импорт стали и алюминия из Канады, Мексики и Евросоюза.
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