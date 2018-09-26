В ЕС подсчитали, кто больше потеряет от торговой войны США с Китаем

26 сентября, 2018, 16:02

Европейский центральный банк смоделировал возможные потери и преимущества для США и Китая в результате их возможного торгового противостояния, отметив, что американцы находятся в проигрышной позиции

Об этом сообщает Reuters.

В исследовании аналитики отметили, что чистая экспортная позиция США существенно ухудшится.

"Исследования Европейского центрального банка показали, что у США будет больше потерь, если начнут торговые войны с другими государствами, тогда как КНР неплохо будет себя чувствовать после мер против нее", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, Китай взамен получит выгоду, экспортируя больше в третьи страны, где товары США будут обложены пошлиной, хотя этот выигрыш будет временным.

Результаты анализа свидетельствуют,что экспортные возможности США существенно ухудшатся. При такой ситуации американские компании будут меньше инвестировать и нанимать меньше работников, что усилит негативный эффект.

В то же время в докладе отмечается, что модель ЕЦБ является теоретической и не повторяет фактические условия торговли.

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