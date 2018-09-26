Украинский клуб убрал рекламу "Северного потока-2" из футболок
26 сентября, 2018, 11:24
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" убрал из футболок рекламу российского газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает "Трибуна".
Запорожский клуб в матче чемпионата Украины против "Донбасса" (35:19) сыграл в форме с логотипом Лиги чемпионов, но без логотипа "Северного потока-2". Рекламу заклеили белыми полосами.
На страте сезона "Мотор" играл в чемпионате Украины с логотипом газопровода, который является спонсором Лиги чемпионов. После того, как этот факт получил огласку, в "Моторе" пообещали исправить ситуацию .
- В отличие от "Мотора", польские клубы отказались играть с логотипом "Северного потока-2" даже в матчах Лиги чемпионов, за что были оштрафованы на 12,5 тыс. евро.
- Украина выступает против строительства газопровода и беспокоится за возможную потерю статуса главной транзитной страны для российского газа в ЕС. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявлял, что потери для Украины могут составить $3 миллиарда ежегодно.
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Напомним, что в конце июля компания Nord Stream 2 уже начала заключать первые трубы в Германии в рамках спорного сооружения газопровода "Северный поток - 2".
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