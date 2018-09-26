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Украинский клуб убрал рекламу "Северного потока-2" из футболок


фото: handball.motorsich.com
Запорожский гандбольный клуб "Мотор" убрал из футболок рекламу российского газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает "Трибуна".

Запорожский клуб в матче чемпионата Украины против "Донбасса" (35:19) сыграл в форме с логотипом Лиги чемпионов, но без логотипа "Северного потока-2". Рекламу заклеили белыми полосами.

На страте сезона "Мотор" играл в чемпионате Украины с логотипом газопровода, который является спонсором Лиги чемпионов. После того, как этот факт получил огласку, в "Моторе" пообещали исправить ситуацию .

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