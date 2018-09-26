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Украинские военные корабли вошли в Азовское море для предупреждения российских провокаций, - ВМС


фото: wikipedia
Корабли Военно-морских сил Украины "Донбасс" и "Корец" прибыли в Азовское море для противодействия провокациям россиян

Об этом сообщил заместитель командира морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Максим Кириакиди, передает "Укринформ".

"Корабли сюда зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря", - сказал Кириакиди.

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По словам моряка, в Приазовье сейчас существует насущная потребность в присутствии украинских военных кораблей.

"Местные люди были довольны, особенно Администрация морских портов Украины, порты сами, мэрия. Здесь ждут ВМС. Они надеются, что это будет сдерживать россиян от дерзких поступков в Азовском море. Тогда люди не потеряют работу, а государство не будет терять деньги за провокационные действия РФ", - отметил Кириакиди.

Поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" станет основой для создания базы ВМС Украины на Азовском море.

"Этот корабль будет кораблем обеспечения, так и кораблем управления катерами в море. Он будет координировать действия наших сил, будет выполнять задачи по защите независимости государства", - добавил Кириакиди.

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