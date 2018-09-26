Украинские военные корабли вошли в Азовское море для предупреждения российских провокаций, - ВМС
Об этом сообщил заместитель командира морского командования ВМС Украины, капитан 1-го ранга Максим Кириакиди, передает "Укринформ".
"Корабли сюда зашли, чтобы подтвердить суверенные права Украины в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Они будут обеспечивать свободу судоходства в акватории Азовского моря", - сказал Кириакиди.
Читайте также: Россия частично блокирует порты в Азовском море. Что с этим делать
По словам моряка, в Приазовье сейчас существует насущная потребность в присутствии украинских военных кораблей.
"Местные люди были довольны, особенно Администрация морских портов Украины, порты сами, мэрия. Здесь ждут ВМС. Они надеются, что это будет сдерживать россиян от дерзких поступков в Азовском море. Тогда люди не потеряют работу, а государство не будет терять деньги за провокационные действия РФ", - отметил Кириакиди.
Поисково-спасательное судно А500 "Донбасс" станет основой для создания базы ВМС Украины на Азовском море.
"Этот корабль будет кораблем обеспечения, так и кораблем управления катерами в море. Он будет координировать действия наших сил, будет выполнять задачи по защите независимости государства", - добавил Кириакиди.
- Напомним, пресс-секретарь ГПСУ Олег Слободян заявил, что Россия задерживает украинские судна в Керченском проливе, чтобы нанести Украине экономических и репутационных потерь, а также как шантаж для возобновления водоснабжения Крыма. По данным ГПСУ, РФ также задержала более 150 иностранных судов, направлявшиеся в украинские порты на Азовском море.
- Украина обратилась к США и ЕС с просьбой отреагировать на задержание Россией украинских судов. США имеют десантный корабль, приспособленный к Азовскому морю. ВСУ усиливают войска возле Азовского моря из-за агрессии России.
- Спецпредставитель Госдепа Курт Волкер заявил о готовности США продолжить помощь Украине вооружениями на фоне российской агрессии в Азовском море.
- 14 сентября пограничники ФСБ осуществили провокацию в Азовском море против украинских пограничников.
- 23 сентября военные корабли Украины зашли к Азовскому морю через Керченский пролив. При этом украинские ВМС не платили россиянам за переход через Керченский пролив. 27 сентября США передадут Украине два патрульных катера. Украина провела учения по отражению нападения с Азовского моря.
- ВМС показало видео того, как российской катер провоцировал украинские корабли в Азовском море.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине