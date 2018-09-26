Украинские аграрии на 100% использовали квоты беспошлинной поставки товаров в ЕС

26 сентября, 2018, 20:15

Украинские экспортеры по состоянию на 21 сентября на 100% использовали квоты на беспошлинную поставку товаров в ЕС

Об этом сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По словам заместителя министра агрополитики по вопросам евроинтеграции Ольги Трофимцевой, постоянное увеличение объемов украинского аграрного экспорта в страны Евросоюза является лучшим подтверждением того, что Соглашение о ЗСТ между Украиной и ЕС работает.

"Уже традиционно украинские экспортеры на 100% заполнили тарифные квоты на украинский мед, солод и клейковину, обработанные томаты, виноградный и яблочный сок, пшеницу, кукурузу, сливочное масло", - подчеркнула Ольга Трофимцева.

По ее словам, также использованы дополнительные торговые преференции, которые были получены в 2017 году, на кукурузу, пшеницу мягкую, мед, и обработанные томаты.

"Более чем на 85% использованы объемы тарифных квот на украинский крахмал и на 99,4% на обработанный крахмал, мясо птицы – на 75%, яйца и альбумины – 53,7% , чеснок – 61,2%", - добавила заместитель министра.

При этом, по ее словам, пока в полных объемах остаются неисчерпанными Украиной импортные тарифные квоты ЕС на сахарные сиропы - 2000 тонн, грибы - 500 тонн, обработанную продукцию из масла - 250 тонн и другие.

Кроме того, Трофимцева отметила, что некоторые тарифные квоты остаются неиспользованными из-за объективных причин, как, например, в случае баранины или говядины, для экспорта которых Украина все еще ждет открытия рынка ЕС для отечественных производителей.